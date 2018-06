Nieuw op CD&V-lijst 19 juni 2018

02u50 0

Angelique Rommelaere (35) uit Kruiseke is een nieuwe kandidate op de lijst van CD&V. Ze is bediende in een bedrijf in Roeselare. Angelique was een tijdlang bestuurslid van voetbalclub Sparta Kruiseke. Ze is nu bestuurslid van kaartersclub De Verenigde Manillers. Angelique is een rallyfan en won destijds de dameseditie van de Kattenknippeling, het oudste volksspel.





Ook voorzitter Yves Obin en ex-OCMW-voorzitter Lien Vandamme staan op de CD&V-lijst. (DBEW)