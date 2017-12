Nieuw onthaal is ook langer open STADSBESTUUR BREIDT DIENSTVERLENING UIT ERIK DE BLOCK

02u28 30 Foto Luc Vanthuyne Schepenen Bert Verhaeghe, Philippe Deleu en Belinda Beauprez, stadssecretaris Philippe Vertaes, ambtenaar Liesbeth Hollebeke en de dames van het onthaal, Dorine en Christa. Wervik Het nieuwe, grotere onthaal in het stadhuis is bijna af. Symbolisch, want vanaf 3 januari zijn er ook nieuwe openingsuren en wordt de dienstverlening uitgebreid. Zo komt er een snelbalie om documenten of vuilniszakken af te halen.

In juli 2000 kreeg het stadhuis in de Ooievaarstraat een nieuwe vleugel. Het werd ook tijd voor een nieuw onthaal. Architectenbureau Boens-Michiels uit de Groenstraat sleepte de opdracht in de wacht. "Om het onthaal te moderniseren", zegt schepen Philippe Deleu (N-VA). "Vaak hoorden we dat het hier in het stadhuis een doolhof was. Er was ook wat betreft toegankelijkheid een probleem. Voor gebruikers van een rolstoel of looprek is er nu een hellend vlak voorzien. Het nieuwe design geeft ook een warm gevoel. De ramen hingen vroeger vol met affiches, wat niet altijd even netjes was. Nu hangen er grote schermen met info, onder meer over evenementen van verenigingen en clubs." Er is nu ook een wachtruimte. "En een aparte spreekruimte achter glas waar inwoners in alle privacy een medewerker, de burgemeester of de stadssecretaris kunnen spreken. Ook wie bijvoorbeeld opzoekingen doet voor de opmaak van een stamboom kan daar terecht."





Het onthaal in stadhuis is volgende week woensdag, donderdag en vrijdag nog open van 9 tot 12 uur, en op woensdag ook van 14 tot 18 uur. Vanaf Nieuwjaar komt daar verandering in.





Uur langer open

Het onthaal zal elke weekdag open zijn van 8.30 uur tot 12.30 uur, in totaal een uur langer. Op vrijdag is het onthaal ook open in de namiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Dinsdag zelfs tot 18.30 uur. De eerste zaterdag van de maand ook van 9 tot 12 uur. "Nieuw is dat je op dinsdag of donderdagvoormiddag op afspraak kan komen. Je moet je afspraak wel maken ten laatste de vrijdagmiddag de week ervoor. Zo kan de medewerker zich voorbereiden."





108.000 euro

Het nieuw onthaal wordt de werkplek van Dorine Vermeulen en Christa Lesage. De bouw van het onthaal kostte zowat 108.000 euro. De verbouwingen duurden vier maanden.