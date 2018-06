Nieuw kartel maakt helft lijst bekend 26 juni 2018

Het nieuwe kartel Open Vld-Groen-Positief Project in Wervik heeft de helft van zijn namen voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Eerder stond in deze krant al de top vijf van de stadslijst.





Christel Verhaeghe (Geluwe) staat op de zesde plaats. Ze is al 30 jaar zelfstandig kapster. De jonge Robin Depoorter (Wervik) krijgt de zevende plaats. Aan de UGent studeert hij Rechten. Anneleen Vantomme (Geluwe), een creatieve onderneemster, vult de achtste plaats in. Nieuwkomer en brandweerman Wilfried Pottilius (Wervik) vinden we terug op de negende plaats. De gewezen voorzitter van de vriendenkring van de brandweer is organisator en stichter van de Viroviacum Run.





Verkoopster Annelies Vergaerde (Wervik) is voorzitter van de plaatselijke afdeling van Groen. Ze staat tiende. Bart Braem (Wervik) is administratief medewerker, ondervoorzitter van Open Vld en voorzitter van Diabolix Viroviacum, de officiële supportersclub van de Rode Duivels. Hij krijgt de elfde plaats.





Een nieuwe kandidate is Melany Gadeyne (Kruiseke). Ze is zaakvoerster van het bouwbedrijf Muylle-Gadeyne. (DBEW)