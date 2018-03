Nieuw examen voor communicatie-ambtenaar 29 maart 2018

Er wordt een nieuw examen uitgeschreven voor communicatieambtenaar bij de stad Wervik. Eind deze maand gaat huidig communicatieambtenaar Lore Sinnaeve uit Lauwe bij de stad weg. Ze zal dezelfde functie uitoefenen in Wevelgem, dichter bij huis dus. Opvolging in het stadhuis van Wervik is er niet meteen. Na het schriftelijk en nadien mondeling examen waren er zes geslaagden en is er zo een werfreserve. "Onze personeelsdienst heeft die mensen op de werfreserve aangeschreven, maar niemand toont interesse, onder meer omdat ze al een job hebben", zegt schepen van Communicatie Philippe Deleu (N-VA). "Er komt daarom een nieuw examen. Ondertussen werken we aan tijdelijke oplossing om het vertrek van onze communicatieambtenaar op te vangen." (DBEW)