Nieuw bestuur redt jeugdhuis De Jukte:

zaterdagavond fuif met gratis toegang Erik De Block

10 april 2019

15u43 3 Wervik Jeugdhuis De Jukte in de kelder van het GC De Gaper op de Sint-Denijsplaats heeft een volledig nieuw bestuur. Daarmee is de toekomst verzekerd. “Om ons niet te vergalopperen gaan we de eerste maanden alleen op zaterdagavond en niet elke vrijdagavond open doen”, aldus voorzitster Yara Bogaert. “Vanaf september willen we dan wel ook elke vrijdagavond het jeugdhuis uitbaten.” Zaterdagavond is er een eerste fuif.

Het vorig bestuur gooide de handdoek. “De meeste ex-bestuursleden werken ondertussen en hadden daardoor niet voldoende tijd om het voor De Jukte naar behoren te doen”, aldus Yara. “Ze zagen het niet meer zitten om nog verder te doen. Er is een oproep voor nieuwe bestuursleden geweest en er vond hier een infovergadering plaats. Met een grote opkomst want het zat goed vol.”

De nieuwe voorzitster Yara Bogaert is een ex-Tabaksfee en zetelt sedert begin dit jaar voor sp.a als gemeenteraadslid. Het nieuw bestuur bestaat verder uit ondervoorzitster Chauni Delcroix, Ismien Vervaeke (secretariaat), penningmeester Maxime Vérin (tevens IT-verantwoordelijke), Delphine Depuydt (caféverantwoordelijke), Caitlin Deleu (social media en promo verantwoordelijke), Branko Vandamme en Aurelie Vuylsteker.

De Jukte was de laatste keer op Oudejaar open. Vorige week zaterdag was het jeugdhuis weer open. “Er was een grote opkomst, we zijn tevreden”, aldus de kersverse voorzitster. “Er waren nieuwe gezichten. Het programma voor de komende maanden staat nog niet vast. We willen in juli iets doen tijdens de Gapersfeesten. Voor de rest zijn we zelf nog aan het zoeken hoe en wat we gaan doen. De komende maanden gaan we op vrijdagavond maar om de twee à drie weken open zijn. We denken er aan om tijdens de grote vakantie ook te openen op woensdagavond. Vroeger was De Jukte op woensdag altijd gesloten.”

“We willen meer dan enkel en alleen fuiven organiseren. We denken ook aan workshops en bijvoorbeeld ook een cursus EHBO. Onze doelgroep zijn jongeren tussen 16 en 25 jaar. Volgend jaar bestaat De Jukte vijfentwintig jaar en gaan we dat jubileum vieren. Wat wel veel voorbereiding gaat vragen.”

Belangrijk voor een jeugdhuis zijn uiteraard de bestellers en medewerkers. “Tijdens de infovergadering boden zich acht nieuwe vrijwilligers aan”, zegt Yara. “We willen de bestellers trouwens laten mee nadenken over de invulling van de fuiven, workshops en andere activiteiten. En bij het vorig bestuur kunnen we ook altijd terecht. Wanneer nodig willen ze ons nog altijd ondersteunen.”

De komst van het nieuw bestuur wordt zaterdag vanaf 20 uur gevierd met een Easterhunt party. Er draaien verschillende dj’s. De line-up: dj Double D (20-21 uur), dj Vinson (21uur-22?30 uur), dj Greggn (22.30-23.30 uur), dj Snes (23.30-1 uur), dj Br3in3 (1-3 uur). De toegang is gratis en er zijn bovendien prijzen te winnen. “De foto’s van het nieuw bestuur zullen hier rondhangen en wie ons vindt, krijgt een gratis consumptie”, aldus de voorzitster.