Nicole en Johnny vieren gouden huwelijksverjaardag Erik De Block

01 april 2019

09u20 0

Voor hun vijftigste huwelijksverjaardag zijn Johnny Bolle (73) en Nicole Dierynck (71) door het stadsbestuur gehuldigd. Het gouden paar woont in de Rapetstraat en heeft één zoon Andy. Johnny was twintig jaar stoffeerder in de toenmalige zetelfabriek Dereuck in de Geluwestraat en werkte vervolgens twintig jaar in de wegenbouw bij de firma Despriet uit Kortrijk. De laatste twee jaar van zijn lange loopbaan was hij aan de slag bij wegenbouw Cnockaert in Wervik. Nicole was grensarbeidster. Eerst bij Descamps-Demeestere en dan de firma Dalle in Wervicq-Sud. Door ziekte bleef ze nadien thuis. Johnny volgt de wielersport op de voet, gaat per fiets naar wedstrijden en knutselt graag. De jubilarissen gingen graag op reis naar de kust, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk. Nicole fietst heel graag, is graag onder de mensen, maakt tijd voor een babbel en verzorgt graag haar tuin.