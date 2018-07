Nicht van Yves Leterme op lijst CD&V 16 juli 2018

CD&V heeft nog enkele nieuwe namen voor de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober bekendgemaakt. Zo staat Lena Serruys (57) uit Wervik op de lijst. Ze is de nicht van gewezen premier Yves Leterme. Hij is trouwens geboren in Wervik. Na een omweg via Zonnebeke en Ieper keerde Lena Serruys enkele jaren geleden terug naar haar geboortestad. Ze woont nu in de Emiel Gellyncklaan. Sharon Segers (36) uit Geluwe doet ook voor de eerste keer mee. Ze is mama van twee kinderen, van opleiding kok en werkt in vrije basisschool De Graankorrel als refterjuf in de kleuterafdeling. Diana Deput (73) uit Wervik neemt ook voor de eerste keer deel aan de verkiezingen. Ze is een heel actieve vrijwilligster in Wervik en is onder meer secretaris van Okra Trefpunt Wervik. (DBEW)