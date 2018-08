Nelly en René een diamanten paar 22 augustus 2018

Naar aanleiding van hun zestigste huwelijksverjaardag werden Nelly Gobert (79) en Rene Kenes (84) gehuldigd door het stadsbestuur. De jubilarissen wonen in de Barrièrestraat en hebben drie kinderen Sabine, Hugues en Hilde. Er zijn daarnaast zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Nelly werkte bij Cousin Frères tot de geboorte van haar eerste kind. Ze bleef daarna thuis om voor de kinderen te zorgen. René was eerst houtbewerker en zette dan de stap naar de textielsector. Hij werd grensarbeider en werkte dan nog zes jaar bij Tyberghein in Menen. Beiden zijn lid van de Vlaamse Seniorenclub.





(DBEW)