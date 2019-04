Negen maanden effectief voor drinkebroers die verdwaalde Kosovaar beroofden VHS

15 april 2019

11u45 0 Wervik Een Kosovaar die in het verkeerde station was afgestapt, werd beroofd door twee mannen die hem naar zijn juiste bestemming brachten. Roland R. (49) uit Wervik en Gregory R. (41) kregen daarvoor elk achttien maanden cel (de helft effectief) en 800 euro boete.

Drinkebroers Roland R. en Gregory R. zaten in café Au Duc de Brabant, aan het station van Komen, toen daar op 24 januari van dit jaar een Kosovaar binnenstapte. De man vertelde dat hij een station te ver was uitgestapt en vroeg of iemand hem naar Wervik kon brengen. De drinkebroers, die gezien hadden dat de Kosovaar nogal wat cash in zijn portefeuille zitten had, gingen in op zijn vraag. Onderweg echter, werd de buitenlander afgetuigd en beroofd. Hij speelde z’n reisgerief en portefeuille kwijt, maar ook de kruk die hij nodig had om te kunnen stappen. Dankzij de beschrijving van de kleine Peugeot waarmee het duo reed, kwam de politie hen snel op het spoor. De wagen raakte diezelfde avond immers nog betrokken bij een ongeval in Wervik. Bij een huiszoeking werd bijna de volledige buit teruggevonden. Volgens de Kosovaar ontbrak wel 1.100 euro uit zijn portefeuille.

Niet de bedoeling om te stelen

De twee beklaagden hebben altijd ontkend dat ze de bedoeling hadden om de Kosovaar te bestelen. “De man is uitgestapt omdat hij niet meer mee wou met onze auto, zijn koffer is per ongeluk blijven liggen in de wagen”, klonk het. Op het moment van de feiten waren beiden wel serieus onder de indruk van whisky. De rechter strafte hen minder streng dan de 20 maanden effectief die het openbaar ministerie voor hen had gevorderd. Hij gaf hen 18 maanden waarvan de helft effectief en een boete van 800 euro.