Nationaal Tabaksmuseum lokt weer meer bezoekers: nu al 10% meer dan in 2016 Erik De Block

19 februari 2019

17u02 0 Wervik Het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat mocht vorig jaar net geen 5.500 bezoekers ontvangen. “Hiermee lijkt de neerwaartse trend in bezoekersaantallen definitief omgebogen”, aldus Kris Deronne, deskundige toerisme. “In vergelijking met 2017 gaat het om een verhoging met ongeveer twee procent, in vergelijking met 2016 zelfs ruim tien procent meer bezoekers.”

“De groepsbezoeken aan het museum kenden een lichte terugval. Dit werd evenwel gecompenseerd door een sterke groei van de toeristische groepsbezoeken aan onze stad en regio zonder bezoek aan het museum. Het aantal individuele bezoekers kende dan weer een mooie groei, wellicht te danken aan de expo ‘Wervik 2050'. Opmerkelijk en hoopgevend is ook de sterke stijging van het aantal bezoekers aan onze toeristische infobalie. In vergelijking met 2017 gaat het om een stijging met maar liefst 67 procent. Het effect van de vernieuwde Leieboorden en de toenemende aantrekkingskracht van het recreatie-eiland De Balokken speelt hierbij zeker een rol.”

Het stadsbestuur legt de lat in deze nieuwe legislatuur hoger. “We zullen er alles aan doen om onze bezoekerscijfers op een hoger peil te brengen, wat niet simpel is”, aldus schepen van Toerisme Geert Bossuyt (sp.a). Er zijn diverse actiepunten uitgewerkt.

In het kader van de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog was er vier lang in de expositiezaal vooraan de tentoonstelling No Smoke-No Soldiers en krijgt die ruimte inhoudelijk een nieuwe invulling. “We keren terug naar de basis : we besteden opnieuw ruime aandacht aan de geschiedenis en ontdekking van de tabak, de link met Wervik, de verschillende gebruiksvormen, de rol van de stoere man en sensuele vrouw in de tabaksreclame van weleer en de smokkel”, aldus Kris Deronne. “We leggen ook enkele thematische link en zijn blij dat we kunnen rekenen op de Vrienden van het Tabaksmuseum.”

Nieuwe expo

De opening van deze vernieuwde expositiezaal is voor begin april. “Hiervoor lieten we een reeks van ludieke, intrigerende sfeerfoto’s maken door beroepsfotograaf Karel Waignein uit Geluwe”, zegt Kris. “De foto’s zullen een prominente plaats krijgen in de vernieuwde permanente expo en een compositie zal als campagnebeeld voor het vernieuwde museum via diverse promokanalen gebruikt worden. Het zal binnenkort onder meer op de voorgevel van het museum verschijnen. Voorts wordt er werk gemaakt van een nieuwe inspirerende brochure, die zowel de troeven van het museum als de omgeving zal belichten, en dit om diverse doelgroepen aan te spreken.”

Er zijn door de jaren heen de anti-rookcampagnes. Roken schaadt de gezondheid en daarop wil men in het Nationaal Tabaksmuseum op inspelen. “Er zal meer ruimte en aandacht zijn voor het educatieve luik van onze werking, met de focus op preventie”, aldus Deronne. “We bereiden een kindvriendelijk parcours voor dat gefaseerd wordt uitgerold. Het doel is meer gezinnen met kinderen en klassen tot een bezoek aan het museum te verleiden.