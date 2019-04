Naar waar verhuist de wekelijkse vrijdagmarkt?

Steenakker wordt volgend jaar heraangelegd Erik De Block

09 april 2019

13u17 0 Wervik De Steenakker is de grootste centrumparking en wordt normaliter volgend jaar heraangelegd. Daar vindt de wekelijkse vrijdagmarkt plaats. Het is zeer de vraag naar waar de marktkramers volgend jaar moeten verhuizen. “De marktkramers stellen eventueel het kerkplein voor”, zegt schepen Sonny Ghesquière (sp.a).

Omwille van twee weken Lentekermis verhuisde de vrijdagmarkt vorige week naar de Emiel Gellyncklaan. Wat ook deze week nog het geval is. Vraag is uiteraard waar de vrijdagmarkt zal doorgaan tijdens de omvangrijke werken op de Steenakker. “De vrijdagmarkt maandenlang verhuizen naar de Emiel Gellyncklaan zien de marktkramers niet zitten”, aldus schepen Sonny Ghesquière. “Dat is bovendien buiten het stadscentrum. De marktkramers stellen eventueel het kerkplein voor. Voor hen liever daar dan op de Vrijdagmarkt aan de andere kant van de Sint-Medarduskerk. Dat zal worden bekeken. Desnoods verhuizen we de vrijdagmarkt naar enkele centrumstraten. We zijn daar nog niet uit.”

Het kerkplein is volgens Sanne Vantomme (N-VA) geen goede oplossing. “Om te parkeren is het daar nu al chaos door de nabijheid van twee woonzorgcentra en twee scholen”, aldus Sanne. “Daar zal de markt nog minder toegankelijk zijn.”

Volgende week keert de vrijdagmarkt terug naar de Steenakker en wordt de opstelling dan herschikt. “We hadden hierover een onderhoud met de marktkramers”, zegt de bevoegde schepen. “Ze duidden een woordvoerder aan en hun huiswerk vooraf goed gemaakt. Overal is er een achteruitgang van het aantal marktkramers. Dat komt onder meer door de verkoop online op het internet. Bijkomend probleem hier is de toegankelijkheid. De Steenakker ligt er niet goed bij.”

“Er is een nieuw marktplan uitgetekend. De marktkramers gaan op de kasseien staan, op dus de slechtste stroken. Op die manier verbeteren we de toegankelijkheid. In het begin van de Duivenstraat zullen ook geen marktkramers meer parkeren. Hierdoor creëren we voor bezoekers bijkomende parkeermogelijkheden. We gaan van drie halfvolle gangen naar twee brede gangen en zullen het op die manier proberen.Belangrijke speerpunten in het nieuwe marktplan zijn mobiliteit en toegankelijkheid van de markt. De leegte in de middelste gang wordt weggewerkt zodat de markt terug vol staat. Bezoekers van de markt zullen in een lus een ovaalvormig parcours afleggen. Er worden tot aan de hoek met de Groenstraat ook extra plaatsen voorzien voor marktkramers.

Er zijn voor de vrijdagmarkt vijfenveertig marktkramers met een abonnement. “Een wekelijkse markt is een stuk folklore dat verloren gaat”, aldus ex-schepen Sanne Vantomme. “Van de jonge gezinnen komt het niet want die bezoeken de vrijdagmarkt niet. Bovendien is er zware concurrentie van de wekelijkse markt op zondagvoormiddag in Wervicq-Sud. Ongelooflijk hoeveel Wervikanen daar rondlopen.”