Naar Rode Duivels kijken bij SK Geluwe 21 juni 2018

02u40 0

In de kantine van tweedeprovincialer SK Geluwe in de Wervikstraat zijn de groepswedstrijden van de Rode Duivels te volgen op groot scherm. Dat is het geval nu zaterdag om 14 uur tegen Tunesië en donderdag 28 juni om 20 uur tegen Engeland.





Nu zaterdag vanaf 11 uur vindt er ook een ruilbeurs van Paninistickers plaats. Voor de match tegen Engeland zijn er cocktails, snacks en een dj. Er zullen telkens ook pizza's en hotdogs te koop zijn. Wie verkleed in passende supportersoutfit komt, krijgt een gratis drankje. Er is een extra verrassing voor het origineelste kostuum. (DBEW)