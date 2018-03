Na sterfgeval met badge naar containerpark 06 maart 2018

Families die worden geconfronteerd met een sterfgeval maar niet in Wervik wonen en een leegstaand huis moeten leegmaken, kunnen tijdens de opkuis met een badge terecht op het containerpark. "Wie in dergelijk geval zijn of haar domicilie elders heeft, kan voor het afval en andere soort zaken zo'n badge krijgen", aldus schepen van Milieu Philippe Deleu (N-VA).





"Die badge is geldig tot zes maanden na de overlijdensdatum en kan enkel worden aangevraagd op vertoon van een attest van overlijden. In dat geval geldt de resterende vrijstelling van de overleden persoon. De badge kost vijf euro en kan worden bekomen bij de milieudienst in het stadhuis." (DBEW)