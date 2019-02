Na klachten over hardrijders: extra rijbaankussens in Lourdesstraat Erik De Block

24 februari 2019

13u34 0 Wervik In de Lourdesstraat komen er naast de bestaande Berlijnse rijbaankussens op het andere vak twee extra rijbaankussen om het verkeer af te remmen.

Hierdoor moet het verkeer tijdens de werken op twee plaatsen over één rijstrook passeren. In de Lourdesstraat zijn er al lang klachten over te snel en roekeloos rijgedrag van sommige automobilisten. Blijkbaar slalommen veel automobilisten tussen die Berlijnse kussens heen en rijden er zelfs over het voetpad. Op advies van de mobiliteitscommissie wordt er dus ingegrepen. De Lourdesstraat kent veel sluipverkeer tussen de Menenstraat en de Dadizelestraat. Zo snijden automobilisten een hoek af en vermijden ze de dorpskom.