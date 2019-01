Na 45 jaar geen Kruiseikeltje meer Erik De Block

06 januari 2019

11u11 0

Onlangs verscheen het allerlaatste nummer van ’t Kruiseikeltje en stopt de redactie. Het gaat om een publicatie in zwart-wit van de oud-leerlingenbond van vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke. ’t Kruiseikeltje verscheen ononderbroken 45 jaar lang tweemaal per jaar. “Vlak voor de grote vakantie en dan op het einde van het jaar vlak voor de kerstvakantie”, aldus Johnny Verhaeghe. Het negentigste nummer werd ook het laatste.

‘Kruiseikeltje al 45 jaar de kroniek van een dorp en zijn school…!’, zo staat het te lezen op een banner aan de ingang van de dorpsschool naast de Heilig Hartkerk. Johnny Verhaeghe is de medewerker van het eerste uur. “Tijdens het afscheidsfeest van meester Albert Depoortere in november 1973 rees de gedachte om een oud-leerlingenbond op te richten”, vertelt hij. “Om de contacten te bevorderen kwam er een jaar later met Kruiseikeltje een contactblad. De verantwoordelijke uitgever was André Vanrobaeys die de eerste voorzitter van de oud-leerlingenbond was.”

De inhoud van het Kruiseikeltje was zeer divers. “Er waren altijd twee grote hoofdstukken over alles rond de school en anderzijds het dorp en het verenigingsleven. Wijlen Raoul Masschelein schreef het historische luik. Nu kwamen alle teksten quasi van mij. Het aanbrengen van artikels was het probleem. Hadden we er twee à drie nieuwe krachten bij, dan ging dat zeker lukken om verder te doen. We gingen het schrijven van artikels kunnen verdelen.”

De abonnees betaalden acht euro voor de twee nummers. “In het begin waren er 450 abonnees”, aldus voorzitter Rik Verschaeve van de vzw Parochiale Werken. “Nu waren dat er nog 270. Het dalend aantal is gemakkelijk te verklaren. Sommigen zijn verhuisd naar een andere gemeente, anderen zijn helaas overleden. Ik nog alle nummers liggen en heb er sommige zelfs in het dubbel.”

In de beginjaren was het echt pionierswerk. “Ik herinner me dat de eerste nummers getypt waren en de tekeningen manueel werden gemaakt”, aldus Johnny. “Later kwam de stencilmachine er aan te pas en werd Kruiseikeltje gedrukt in het stadhuis van Wervik. De kinderen van de school hielpen mee om alle pagina’s te bundelen.”

“Ik heb ook nog alle nummers, tot zelfs de kladversies toe”, aldus Johnny. De redactie stond onder leiding van Johan Verbeke. De vaste medewerkers waren Frieda Pype, Rik Verschaeve, Marc en Johnny Verhaeghe, Pasquien Dorny. Voor de distributie zorgden de leden van de oud-leerlingenbond. Kruiseikeltje was goed voor vijftig à zestig pagina’s. “De eikels zijn gevallen”, aldus Johnny Verhaeghe met een doordenker. “Veel verenigingen en ook de school hebben een eigen website of een blog. Allemaal in kleur. En er is natuurlijk ook de sociale media Facebook. Die confrontatie met de moderne middelen was voor ’t Kruiseikeltje een hopeloze strijd.”