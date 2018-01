N-VA maakt top-drie bekend 23 januari 2018

02u30 0

De meerderheidspartij N-VA in Wervik stelde de top-drie voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober voor.





Enkele maanden geleden werd al lijsttrekker eerste schepen Belinda Beauprez bekendgemaakt. Zoals algemeen verwacht krijgt schepen Alexander 'Sanne' Vantomme de tweede plaats. De derde plaats is voor een nieuw gezicht: Jari Denorme. In juni studeerde de 23-jarige af als bachelor in financiën en verzekeringswezen. Jari werkt in een Werviks verzekeringskantoor. Hij is gewezen preses van de opgedoekte studentenclub Moeder Werviksche en speelt tennis bij Olympos Wervik.





"Jong geweld zorgt ervoor dat je vooruitgaat, nieuwe en frisse ideeën krijgt", aldus partijvoorzitter Virginie Terrier over de keuze. "In de twee jaar dat Jari deel uitmaakt van ons bestuur, heeft hij voor deze frisse dynamiek gezorgd", zegt Terrier. "Het was voor mij een verrassing, maar tegelijk ook een grote eer om deze kans te krijgen. Ik grijp die dan ook met beide handen", aldus Jari. (DBEW)