Muzikant Guido Timperman (75) overleden 05 september 2018

02u45 0 Wervik In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is gewezen muzikant Guido Timperman (75) zondag overleden. Hij speelde meer dan zestig jaar bij de harmonie Sint-Cecilia in Geluwe.

Tijdens het jaarlijks Sint-Ceciliafeest bijna drie jaar geleden werd saxofonist Guido Timperman gehuldigd. Hij was toen al zestig jaar muzikant en werd daardoor vereremerkt met een diploma en medaille.





Guido groeide op in Vlamertinge en speelde daar eerst elf jaar in een fanfare. Na zijn huwelijk verhuisde hij naar Geluwe. Guido was alvast een muzikale duizendpoot want destijds speelde hij vijf jaar bij de blaaskapelle Thoriz in Izegem. Een mooie tijd beleefde hij ook met het seniorenorkest Skudn en Beevn uit Geluwe. Ze repeteerden in het muzieklokaal van Sint-Cecilia, achter café 't Zwijntje in de Beselarestraat.





"Trouwste muzikant"

Elke donderdagavond was Guido van de partij tijdens de repetitie van Sint-Cecilia. "Hij was een van onze monumenten", aldus voorzitter Bart Vanderhaeghe. "Guido was een van de trouwste muzikanten ooit. Hij was bijna altijd op post. Heel plichtsbewust. Bovendien was Guido een goed muzikant."





Guido was ook een sportieve muzikant. Hij nam vele jaren deel aan de stratenloop Dwars door Geluwe en werd dan lid van wielertoeristenclub Ter Hand Geluwe. Hij werd er meermaals clubkampioen. Guido Timperman was postmeester in Harelbeke.





Okra Trefpunt Geluwe

Hij woonde in de Ieperstraat en was gehuwd met Marie-Louise Deleu. Zijn zoon John is postbode in Wervik. Er zijn ook twee kleinkinderen. Hij was lid van Okra Trefpunt Geluwe. De uitvaartplechtigheid vindt komende zaterdag om 10 uur in de Sint-Dionysiuskerk plaats.





(DBEW)