Muziekgeschiedenis in een notendop 23 februari 2018

02u39 0

In het GC Forum in de Speiestraat vindt gedurende vier maandagavonden vanaf 26 februari telkens van 19 uur tot 21.30 uur een vormingsreeks 'Muziekgeschiedenis in een notendop' plaats. Lesgever is Ludo Geloen, muziekleraar, organist, componist en stadsbeiaardier in Ieper. De deelnemers doorlopen de muziekgeschiedenis, van Gregoriaanse gezangen tot vandaag. Alle muzikale stijlen passeren de revue en er is duiding bij de verschillende belangrijke componisten en composities uit deze stromingen. Via geluidsvoorbeelden krijgen de cursisten een beknopte analyse van de besproken werken. Bij enkele belangrijke componisten gaat de lesgever dieper in op hun leven en werk, onder meer bij Monteverdi, Bach, Mozart, Beethoven, Wagner en Bartok.





GC Forum werkt hiervoor samen met VormingPlus Oostende-Westhoek en het Davidsfonds Wervik-Komen en Geluwe. Deelname kost 47 euro. Inschrijven 059 50 39 52. (DBEW)