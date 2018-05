Multicultureel feest in De Kier 12 mei 2018

Vandaag van 14 tot 17 uur organiseert de buurtwerking Vrouwencentrum in samenwerking met Huis van het Kind naar aanleiding van de 'Week van de opvoeding' in buurthuis De Kier in de Gosserieslaan een multicultureel feest. Iedereen is van harte welkom.





Er zal kinderanimatie worden voorzien, lekkere desserts en spelen voor jong en oud. Kortom, een gezellige namiddag om elkaar wat beter te leren kennen en waarbij iedereen van elkaars cultuur kan proeven.





Wie wil, kan thuis zelf een dessert bereiden en meebrengen.





(DBEW)