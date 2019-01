Motorrijder zwaargewond na klap achter op vuilniswagen VHS

03 januari 2019

Langs de Hoogweg in Wervik is donderdagvoormiddag rond kwart voor elf een motorrijder zwaargewond geraakt bij een ongeval. De man reed met zijn Kawasaki in de richting van Menen en botste achter op een vuilniswagen. “Ik hoorde plots het gehuil van een motorfiets en draaide me instinctief om”, zegt één van de Waalse vuilophalers die achteraan op de vuilniswagen stond. “Een motorrijder haalde een vrachtwagen in die achter ons reed, net op het moment dat onze chauffeur uitweek naar de linkerkant van de weg om daar pmd-zakken op te halen. Ik zag dat een botsing onvermijdelijk was, die motorrijder kwam echt wel snel aangereden. In een fractie van een seconde wipte ik van de vrachtwagen. Mijn collega, die de botsing niet zag aankomen, bleef staan. Hij werd flink door elkaar geschud toen de motorfiets tegen de achterzijde van onze vrachtwagen plofte. Gelukkig bleven we allemaal ongedeerd.” De motorrijder liep ondermeer een open beenbreuk op en tal van kneuzingen. De man was bij bewustzijn en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.