Motard Tabakstreffen overlijdt nabij uitvaartcentrum 30 april 2018

In de Vredestraat in Wervik, bijna op het kruispunt met de Ommegangstraat en pal voor de gevel van het uitvaartcentrum Serenity, is gisterenvoormiddag een motorrijder gestorven. De man kreeg al rijdend een beroerte. Het slachtoffer was een deelnemer van het jaarlijkse Tabakstreffen dat gisteren en zaterdag plaatsvond.





"Mijn vrouw zag hoe een motorrijder aan de overkant van de straat ten val kwam", zegt een overbuur. "Ik ben naar buiten gelopen." De motorrijder, een man van 62 uit het Antwerpse Beerse, lag op zijn buik en gaf geen teken van leven meer. "Zijn motor lag gedeeltelijk op zijn benen. Intussen was ook een automobilist gestopt."





De hulpdiensten waren heel snel ter plaatse, maar konden niks meer doen voor het slachtoffer. "Ze hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat haalde niks uit", zegt de overbuurman.





(VHS)