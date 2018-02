Moordenaar met dubbelleven in de Westhoek: straf herleid en weer in België 14 februari 2018

02u48 0 Wervik Erjon S. (39) zit in een Belgische cel. De man uit Geluwe, uitgeleverd aan Italië en daar veroordeeld voor een gruwelijke moord, kan op die manier herenigd worden met zijn vrouw en drie kinderen. Zij wisten niks van zijn verleden, tot Erjon S. in augustus 2015 door elite-agenten van straat werd geplukt.

Een telefoontje over een erfeniskwestie naar familie in Bologna zette de Italiaanse speurders in de zomer van 2015 op het spoor naar de 'most wanted' Erjon S., een man van Albanese origine die in 2000 samen met twee kompanen op een gruwelijke manier de 20-jarige prostituee Betty Ramirez om het leven bracht. De vrouw werd ontvoerd, dagenlang gemarteld en uiteindelijk gewurgd, alleen maar om andere pooiers duidelijk te maken dat S. en zijn kompanen geen concurrentie duldden in hun regio. Ruim vijftien jaar geleden werd het trio veroordeeld, tot levenslang. Dat gebeurde bij verstek, want de drie bleken spoorloos. Tot de zomer van 2015 bleef dat zo. Erjon S. bleek al in 2000 in ons land te verblijven, hij vroeg en kreeg hier asiel.





In 2006 kwam hij in Geluwe wonen. Met zijn vrouw, een leerkracht, kreeg hij de jaren nadien drie kinderen. Elke dag ging hij trouw werken als metselaar, in Geluwe vormde hij met z'n familie een doordeweeks gezin. Zijn arrestatie veroorzaakte dan ook grote opschudding in het dorp. S. kreeg in Italië een nieuw proces. Zijn straf werd er herleid tot 17 jaar opsluiting. Zijn advocaat, Jan Leysen, slaagde er wel in een terugkeergarantie te bekomen, zodat S. op termijn de rest van zijn straf in ons land kan uitzitten. Zover is het dus nu. De man landde vorige week op Zaventem en werd van daaruit overgebracht naar de gevangenis van Sint-Gillis. Daar kreeg hij intussen al het bezoek van zijn echtgenote. De vrouw woont nog altijd met haar kinderen in Geluwe maar wil geen commentaar kwijt. (VHS)