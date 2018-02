Monoloog over Fort van Breendonk 22 februari 2018

In de polyvalente zaal van Ter Linde wordt komende zaterdag om 20 uur de monoloog Stück 3571 opgevoerd. Stefaan De Waele is de verteller op basis van getuigenissen van oud-gevangenen in het Fort van Breendonk. Het gaat om een organisatie van de Gezinsbond en de Vriendenkring van Flossenbürg, afdeling Geluwe.





Tijdens de monoloog komt het verhaal van Paul De Bruyne aan bod. Toen tijdens de Tweede Wereldoorlog de Duitsers ons land bezetten was hij 18 jaar. Hij kwam in opstand en plakte samen met enkele vrienden pamfletten tegen de aanwezigheid van de Duitsers. Hij werd opgepakt, weigerde de namen van zijn vrienden te verraden en werd opgesloten. Hij overleefde het Fort van Breendonk. De monoloog gaat over het onmenselijk bestaan. Willekeur, foltering, honger en dood lagen er dagelijks op de loer.





Leden betalen 10 euro, niet-leden 12 euro. Beneden de 18 jaar kosten tickets 8 euro. Voorverkoop in café 't Zwijntje. (DBEW)