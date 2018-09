Moet Mith Fest weer op zoek naar andere locatie? 04 september 2018

02u29 0 Wervik Zaterdag was er de twaalfde editie van het gratis festival Mith Fest. Het was alvast een meevaller. Tijdens het jaarlijks festival herdenken familie en vrienden dan Tijs Buyze. Halfweg december 2006 werd hij het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval langs de Wervikstraat in Menen. Zijn auto belandde onder een geparkeerde vrachtwagen. Tijs overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

Mith Fest vond dit keer niet langer plaats aan de overkant van café Het Visputje en verhuisde wat verderop naar de Fobbestraat.





"Jammer genoeg waarschijnlijk maar voor één keer en wordt het dus zoeken", aldus Donald Buyze, de vader van Tijs. "De landbouwer voorziet hier volgend jaar maïs. Nu staat er ook maïs op ons vorig festivalterrein."





De gelegenheidsgroep Les Ecouteurs met cafébaas-zanger Antony Verschaeve van 't Lusterke in de Molenstraat mocht de spits afbijten. 't Lusterke is het supporterslokaal van de Japanse veldrijder Yu Takenouchi. Opmerkelijk was alvast dat de groep een pet droeg met daarop een afbeelding van de Japanse vlag.





"Omdat het vandaag Yu zijn verjaardag is, hij wordt 30 jaar", aldus Antony.





Opmerkelijk was ook het optreden van stand-upcomedian David Galle. Hij voetbalde vroeger samen met Tijs bij de jeugd van Eendracht Wervik. (DBEW)