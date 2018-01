Moeder gewond na slippartij, baby ongedeerd 02u27 0 Lieven Samyn Op de afrit van de A19 in Wervik kwam een wagen over de vangrail terecht na een slippartij.

Bij een slippartij aan de bochtige afrit van de A19 in Wervik raakte zondag rond 11 uur een automobiliste gewond. De baby van amper twee maanden oud zat goed vastgeklikt in de Citroën Xsara en werd ook beschermd door zijn kinderzitje. Het kindje bleef ongedeerd. In de tweede bocht naar links liep het fout voor de vrouw uit Wervik. Ze verloor de controle over het stuur en belandde met haar wagen over de vangrail. De brandweer moest haar uit het wrak bevrijden. Ze liep evenwel geen zware verwondingen op. De baby op de passagiersstoel bleef ongedeerd en kon uit de auto geplukt worden. Door het ongeval bleef de afrit van de A19 in Wervik een tijdlang voor alle verkeer afgesloten. (LSI)