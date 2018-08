Modeshow en expositie in Leiestraat 18 augustus 2018

Dameskledingzaak Moka in de Leiestraat bestaat vijf jaar. Zaakvoerder Katrien Gevaert viert dat morgen tijdens de Zomerkermis met een modeshow aan haar winkel. Op de catwalk lopen de mannequins telkens vanaf 15, 16 en 17 uur.





Wat verderop in de straat in de pop-upwinkel van Ellen Vanderplancke is er vandaag, morgen en op Zotte Maandag van 10 tot 18 uur een tentoonstelling met beelden van kunstenaar Annemie Durnez en kunstschilder Christian Desmarets. Er hangen van hem vijf nieuwe schilderijen. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen. (DBEW)