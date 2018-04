Modelspoorclub zoekt nieuwe locatie VERENIGING PACIFIC MOET STRAKS WEG UIT OUDE WIJKSCHOOL ERIK DE BLOCK

09 april 2018

02u34 0 Wervik De modelspoorclub Pacific zoekt nieuw onderdak. De leden gebruiken een deel van de gebouwen van de oude wijkschool Mariënburg in het begin van de Laagweg in Wervik. De eigenaar gaat het verkopen. Pacific zoekt een ruimte van minstenst honderd vierkante meter in de regio Wervik-Kortrijk-Roeselare.

Modelspoorclub Pacific heeft een rijke geschiedenis en werd in 1982 opgericht in Roeselare. Na een aantal omzwervingen kwam de club uiteindelijk in Wervik terecht. Eerst in de verdwenen gebouwen van Het Volksbelang, later in café 't Paviljoen rechtover het station. Pacific ging op zoek naar een ruimere locatie en kwam tien jaar geleden in de gewezen wijkschool terecht.





De klaslokalen waren een vestiging van meisjesschool Mariënburg waarvan de hoofdschool zich destijds bevond in de Grauwe Zusterstraat. Eigenaar van de vervallen wijkschool is de vzw Katholieke Werken Dekenij Menen. "Ze gaan het verkopen. Officieel weten we nog niet wanneer we weg moeten, maar we denken dat het rond de zomer zal zijn", aldus voorzitter Arnold Van Waes uit Moorslede. Er zijn zo'n vijftien leden. Sommigen wonen in Oost-Vlaanderen. "We komen hier elke vrijdagavond samen", zegt penningmeester Patrick Samoy uit Izegem. "We zitten hier fantastisch goed en zijn zeer tevreden."





School heringericht

"Op de eerste verdieping werden destijds drie klaslokalen verbouwd tot één grote ruimte. Ook de zolder is volledig ingericht. Boven voerden we schilderwerken uit. We investeerden in isolatie, elektriciteitswerken en een nieuwe verwarmingsketel. Er ligt een nieuwe vloer en de zolder is voorzien van ramen met dubbel glas. We lieten twee nieuwe trappen maken. De eigenaar liet het dak herstellen."





"Onze club stak er toch wel wat geld in", aldus lid Roland Vandamme uit Roeselare. "In al die jaren benadert dat een som van 30.000 euro", liet Patrick Samoy uitrekenen.





Weinig verenigingen

Veel gelijkaardige modelspoorverenigingen zijn er niet in de regio. "Zwevegem is de dichtste", aldus Roland. "Er zijn er ook in Oostkamp, Brugge en Oostende. We hebben leden die van heel ver komen. Ze komen daarom niet elke week. We hebben hier enkele vaste banen staan en werken daaraan. We proberen iets 'naar het voorbeeld van' te bouwen. Bijvoorbeeld uit Zwitserland."





Het eerste klaslokaal werd gebouwd in 1935. In 1952 kwam er een kleuterklas en tweede klas voor de lagere school bij. We contacteerden ook de vzw Katholieke Werken Dekenij Menen. "Voor het ogenblik communiceren we niet over deze zaak en hopen dat later wel te doen", aldus pastoor-deken Eddy Lagae.





Modelspoorclub Pacific neemt afscheid met een opendeurdag op zaterdag 26 en zondag 27 mei, telkens van 14 tot 18 uur. Gratis toegang.