Modelspoorclub heeft nog geen ander lokaal 28 mei 2018

02u32 0

De modelspoorclub Pacific zoekt nieuw onderdak. De twintig leden gebruiken op twee verdiepingen een deel van de gebouwen van de oude wijkschool Mariënburg in het begin van de Laagweg in Wervik. Eigenaar van de vervallen wijkschool is de vzw Katholieke Werken Dekenij Menen en die heeft de intentie de gebouwen te verkopen.





Pacific hield dit weekend opendeurdagen. De modelspoorclub zoekt een ruimte van minstens honderd vierkante meter in de regio Wervik-Kortrijk-Roeselare en waar alles kan blijven staan. "Er zijn in de zoektocht naar een nieuwe locatie nog geen concrete pistes", zegt ondervoorzitter Steven Deruytter. "We hadden al een paar keer overleg met de stad en eigenaar. Biedt er zich wat aan in Wervik, des te beter. We gaan zien wat de mogelijkheden zijn. We zitten hier goed en staken veel geld en energie in de inrichting."





Modelspoorclub Pacific werd in 1982 opgericht in Roeselare. Tien jaar geleden kwam men in de gewezen wijkschool terecht. De klaslokalen waren een vestiging van meisjesschool Mariënburg. De opendeur zaterdag en zondag lokte veel volk. Zelfs uit Frankrijk en Nederland. "We gaan zelf in die buurlanden naar beurzen, vandaar het tegenbezoek", zegt voorzitter Arnold Van Waes uit Moorslede.





Nieuwe leden zijn welkom, elke vrijdagavond of zondagvoormiddag (DBEW)