Modellen kleuren het Nationaal Tabaksmuseum:

compleet nieuwe invulling in expositiezaal vooraan Erik De Block

06 april 2019

13u18 4 Wervik De expositiezaal vooraan in het Nationaal Tabaksmuseum kreeg een compleet nieuwe invulling. Blikvangers zijn een levensgrote dromedaris van het sigarettenmerk Camel en een reeks intrigerende en ludieke foto’s. Hiervoor stonden in de studio van beroepsfotograaf Karel Waignein uit Geluwe zeven inwoners uit Wervik, Geluwe en Ter Hand model. “Deze tentoonstelling blijft minimum twee jaar”, aldus Kris Deronne, deskundige toerisme.

De expositiezaal vooraan stond met de tentoonstelling ‘No Smoke-No Soldiers’ vier jaar lang in het teken van de herdenkingsperiode ‘100 jaar Groote Oorlog’. “Toen werd het belang van tabak tijdens de oorlogsjaren toegelicht”, vertelt Kris Deronne. “Met de inhoudelijke herinvulling wordt nu opnieuw de focus gelegd op de ‘kern’ van het tabaksverhaal. Van de ontdekking van de tabak, de link tussen tabak en Wervik, de verschillende gebruiksvormen, de verleidelijke tabaksreclame, de smokkel in de regio en enkele thematische benaderingen.”

Het stadspersoneel kon weer rekenen op verschillende vrijwilligers van de vzw Vrienden van het Tabaksmuseum. Blikvanger zijn de prachtige foto’s van Karel Waignein. “We zijn trots dat hij zijn artistieke medewerking verleende”, aldus schepen van Toerisme Geert Bossuyt (sp.a). “Karel brengt het tabaksfenomeen op een eigentijdse en onnavolgbare wijze in beeld. De prachtige foto’s betekenen een grote meerwaarde voor de tentoonstelling en zorgen ongetwijfeld voor een bijkomende aantrekkingskracht.”

Eén van de modellen is Alain Van Den Neste (59) . Hij groeide op in Geluwe en woont in Geluwe. Jarenlang was Alain griffier op de Rechtbank van Eerste Aanleg in Ieper. Als ‘cowboy’ is hij een kleurrijk figuur. “Ik vind mijn foto heel goed gelukt”, aldus Alain. “Ik moest van Karel staan kijken met de blik van Clint Eastwood. Ik voel me in die rol een acteur. Bij toneelgilde Onder Ons Geluwe, het verdwenen Nieuw Werviks Theater maar ook in Ieper en Poperinge stond ik tijdens 42 toneelvoorstellingen op de planken. Ik werd gevraagd door de fotograaf. Hij zocht een cowboy en in Geluwe is er maar één en dat ben ik.” (lacht)

Een ander model is de zelfstandige huisschilder Christian Desmarets (73). De vurige supporter van Cercle Brugge maakt abstracte schilderijen. “Het resultaat is buitengewoon”, aldus Christian over zijn foto met een ferme sigaar. “Karel is een kunstenaar tot en met. Ik moest van hem mijn vuile kleren aantrekken. Als ik op zolder in mijn atelier bezig ben, dan draag ik altijd een Marcelleke. (lacht) Ik moest uitbeelden dat die sigaar ontplofte en ik schrok. Het was een ongelooflijke ervaring.”

Het gaat alvast om een heel mooie tentoonstelling, zeer speciaal en een totaal andere invulling dan vroeger. Het museum is open van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. Gesloten op maandag. Elke eerste zondag van de maand gratis ingang voor de inwoners van Wervik.