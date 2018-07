Mith Fest op een andere locatie 31 juli 2018

02u45 0

Door omstandigheden gaat de twaalfde editie van het gratis festival Mith Fest niet door op de weide tegenover café Het Visputje in de Oude Ieperweg in Kruiseke. "Na een zoektocht in de buurt vonden we in de Fobbestraat een leuk terrein op slechts honderd meter van onze vorige vaste stek", aldus Donald Buyze. "Het terrein is groot genoeg voor zowel festival, camping als parking en is voor dit jaar onze oplossing."





Het festival vindt plaats op zaterdag 1 september. Familie en vrienden herdenken dan Tijs Buyze. Halfweg december 2006 werd hij het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval langs de Wervikstraat in Menen.





(DBEW)