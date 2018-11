Minivoetbalploeg De Protnuls houdt reünie 23 november 2018

Dertig jaar geleden werd in café Sultan tussen pot en pint minivoetbalploeg De Protnuls opgericht. Nu vond een reünie plaats. "We speelden ons allereerste tornooi tijdens Jonc in 't Herte, het schoolfeest in het toenmalig Sint-Jozefscollege in de Magdalenastraat", aldus Filiep Pillaert die samen met Gino Bellens en Patrick Bossier tot de stichters behoort. "Na 5 jaar vormden we één team met De Moriaentjes en zorgden op die manier voor vers en jong bloed. We wonnen alle wisselbekers op de toen heel veel diverse tornooien in Wervik."





(DBEW)