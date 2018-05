Minister-president Geert Bourgeois bij opening Ter Beke 26 mei 2018

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft gisteren de officiële opening van de vervangingsnieuwbouw van het woonzorgcentrum Ter Beke in de Beselarestraat bijgewoond. Enkele weken geleden verhuisden de bewoners naar de nieuwbouw die drie afdelingen op evenveel verdiepingen telt. De eerste verdieping heet De Roterie, de tweede De Slijter en de derde De Zwingel. Dat zijn allemaal namen die verwijzen naar de vlasnijverheid, waarvoor Geluwe vroeger bekend was. Daags voor de grote verhuis was er ook al een opendeurdag die maar liefst 1.200 bezoekers lokte. Vorige week begon de afbraak van het oude gebouw. De sloop moet afgerond zijn tegen de zomervakantie en dan volgt in de nieuwbouw de tweede fase met leefruimtes voor de eerste en tweede verdieping en op het gelijkvloers burelen, een kapsalon en de inkom. (DBEW)