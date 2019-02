Minionderneming gaat zwerfvuil opruimen Erik De Block

28 februari 2019

14u44 0 Wervik De laatstejaars van het Sint-Jozefscollege in de Koestraat verkopen met hun minionderneming Vert’0 ecologisch kantoormateriaal om een propere omgeving te stimuleren.

Op het jaagpad langs de Leie, het stadsdomein Oosthove en hun schoolomgeving pakten ze uit met een zwerfvuilactie. “Omdat we ons steentje willen bijdragen tot het milieu”, aldus Caithlin Volcke. “We deden dat een uur tijdens de les Bedrijfseconomie en onze klastitularis Celine Vansteenkiste hielp mee. We gaan voor een groen en propere omgeving. We willen als jeugd het voorbeeld geven en aantonen dat het niet veel moeite kost. We troffen heel wat aan: van houten plannen, een touw en een wieldop tot veel flessen, glas en veel papier. We kregen vuilniszakken van de burgerbeweging Proper Wervik en hun vrijwilligers kwamen alles ophalen. We zijn enorm trots op het resultaat en hopen dat andere mensen ons voorbeeld zullen volgen.”