Mini-onderneming Vert’O in het Sint-Jozefscollege Erik De Block

03 december 2018

De zesdejaars ‘Marketing en Ondernemen’ uit het Sint-Jozefscollege in de Koestraat in Wervik, moeten voor hun eindwerk een mini-onderneming oprichten en gedurende het volledige schooljaar draaiende houden.

De laatstejaars kozen voor de naam Vert’O. Die naam is afkomstig van Vert (het groene, ecologische in de mini-onderneming) en de O staat voor bureau maar dan geschreven als buro. Wat verwijst naar het bureaumateriaal dat ze verkopen. Jordy Dewulf is de gedelegeerd bestuurder, Caithlin Volcke is de financieel directeur, Iman Gatayeva en Hugo Onoo bemannen de technische dienst, Amber Ganne en Clara Marolany zijn verantwoordelijk voor de commerciële dienst en Julie Huygens is de administratief directeur.

“We verkopen ecologisch school- en kantoormateriaal, zoals schrijfgerief, tip-ex, cursusblokken, printpapier en fluorstiften om onze omgeving milieuvriendelijker te maken”, aldus Jordy Dewulf. “Daarnaast hebben we ook tijdelijke producten in ons assortiment. Zo verkopen we tijdens deze kerstperiode ecologische kerstkaartjes. We verkopen wekelijks op school maar zijn geregeld ook terug te vinden op speciale gelegenheden (de Vrijdagmarkt, kerstmarkt komende zondag in ‘t Kapittel, verkoopdag van Vlajo in het Ringshopping in Kuurne). We hebben ook een Facebookpagina met meer informatie.”