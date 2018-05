Minder mobiele moeder en dochter bedwelmd door CO 08 mei 2018

02u33 0 Wervik Een minder mobiele moeder en haar dochter uit Wervik moesten zondagavond laat naar het ziekenhuis worden gebracht nadat beiden in hun woning langs de Menensesteenweg bedwelmd raakten door CO.

De hulpdiensten werden iets na half elf opgeroepen. "De officier die ter plaatse kwam, oordeelde dat de CO-concentratie in de woning te hoog was om zonder adembescherming de woning binnen te gaan", zegt Kristof Louagie, woordvoerder van de brandweerzone Westhoek. "Extra manschappen werden opgeroepen." Ondanks het feit dat één van de bewoners even het bewustzijn had verloren, weigerden moeder en dochter aanvankelijk om naar het ziekenhuis te gaan. Na wat aandringen door de hulpverleners stemden ze dan uiteindelijk toch toe. "Onze mensen hebben de woning geventileerd tot de CO-waarden aanzienlijk gedaald waren", zegt Louagie. Boosdoener van de koolstofmonoxidevergiftiging was een slechte circulatie van dampen uit de kolenkachel. (VHS)