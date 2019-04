Micheline en Gabriel vormen een gouden paar Erik De Block

01 april 2019

Gabriel Carrein (70) en Micheline Lemoine (71) hebben hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd. Hiervoor werden ze ontvangen door het stadsbestuur. Het gouden paar woont in de Komenstraat en heeft een zoon Frederik. Het paar heeft ook twee kleinkinderen Hayley en Kylian. Gabriel werkte meer dan twintig jaar in de wegenbouw bij de firma Cnockaert uit de Kruisekestraat in Wervik. Micheline was dertig naaister bij de firma Kaiser, destijds in de Robert Klingstraat. Gabriel houdt van het invullen van kruiswoordraadsels terwijl Micheline graag een boek leest. Koken is ook een van haar hobby’s.