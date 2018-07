Mensen én reuzen geven jawoord 16 juli 2018

02u26 0 Wervik Wervik en Wervicq-Sud bestaan 2050 jaar en dat werd dit weekend gevierd met een volksfeest en een grote trouwpartij. Er werden kosten noch moeite gespaard. De lat lag bijzonder hoog, want de organisatie mikte op tienduizend bezoekers. Dat aantal werd niet gehaald, maar een feest werd het wel.

Er was gisterennamiddag veel volk maar op de koppen lopen was het niet. Daar had de hitte wellicht iets mee te maken. Er was nochtans veel om te bewonderen. Midden op de brug traden de reuzen Turlute uit Wervicq-Sud en Sos den Blauwer uit Wervik in het huwelijk. Daarnaast deden vijfentwintig Frans-Belgische koppels met roots in Wervik en Wervicq-Sud op de Vrijdagmarkt op een podium naast de Sint-Medarduskerk hun huwelijk opnieuw. Gisteren was er ook een streekproductenmarkt. Sommige plaatselijke ondernemers stonden voor de eerste keer op zo'n markt, zoals Wim Mahieu met kersen. Een blikvanger was de 'Wervikse Witn'. Hobbybrouwerij 't Brouwerskot stelde daarmee een nieuw themabier voor.





Zaterdag was er een wedstrijd voor bellemannen. Er waren negentien deelnemers uit ons land en Nederland. De overwinning ging naar Jan Sjoerd de Vries uit Friesland. Het vuurwerk zaterdagavond, dat werd afgestoken vanop het recreatie-eiland De Balokken, kon ook op veel bekijks rekenen. (DBEW)