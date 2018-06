Menen-West wordt locatie nieuw bedrijventerrein 29 juni 2018

02u34 0

De provincie West-Vlaanderen wil opnieuw Menen-West aansnijden als nieuw regionaal bedrijventerrein voor Menen en Wervik. Dat werd gisteren beslist tijdens de zitting van de deputatie.





Vier jaar geleden werd het dossier van Menen-West vernietigd door de Raad van State onder impuls van de actiegroep Alerte Koekuit. Een van de elementen die meespeelde in de vernietiging van het dossier was het gebrek aan onderzoek naar alternatieve locaties. En dus ging de provincie op zoek naar een nieuwe locatie. Menen-West bleef een kanshebber, maar ook de sites Menen-Oost, Menen-Noord, Groenestraat en Menen-Grensland werden onderzocht. Uit de resultaten van het plan-MER is echter gebleken dat Menen-West het minst negatieve imact heeft op landbouw, de waterproblematiek op de site beter te beheersen is en er daar een aanengesloten bedrijventerrein kan ontwikkeld worden. De ontsluiting is er niet ideaal, maar de provincie wil op korte termijn aanpassingen aan de N58 en het kruispunt N58/N8 laten uitvoeren. De provincie zal nu eerst een nieuw provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken.





Het wijkcomité Alerte Koekuit wist dat dit nieuws vroeg of laat zou uitgebracht worden. Benieuwd hoe de buurt zich deze maal zal verzetten tegen de komst van Menen-West.





(XCR)