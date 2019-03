Memorial March of Peace trekt na twee jaar weer uit Erik De Block

12 maart 2019

17u42 0 Wervik De Wervikse Wandelsportvereniging organiseert op zondag 17 maart, na een onderbreking van twee jaar, de achttiende Memorial March of Peace in Mesen.

Start en aankomst liggen in het ontmoetingscentrum in de Korte Mooiestraat. Onderweg zijn er prachtige vergezichten op Heuvelland en Noord-Frankrijk te zien. De Groote Oorlog vormt de leidraad in het wandelverhaal. Wandelaars kunnen kiezen tussen vier, zes, twaalf, achttien vierentwintig of tweeëndertig kilometer. De wandelaars doen enkele Plugstreets - halfverharde stroken in en rond Ploegsteert - uit de wielerklassieker Gent-Wevelgem aan.

De langere afstanden trekken richting Wijtschate. De vereniging last onderweg enkele rustposten in met een gratis versnapering. Deelnemen kost 1,10 euro voor leden van de wandelfederatie en 1,50 euro voor niet-leden. Inschrijven kan tussen 7.30 en 15 uur.