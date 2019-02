Melkkoe valt in centrum uit aanhangwagen VHS/DBEW

13 februari 2019

18u48 0 Wervik Heel wat mensen keken dinsdagochtend raar op toen in de dorpskom van Geluwe plots een loslopende koe opdook. Het dier was uit een aanhangwagen gevallen, zo bleek. De koe zag er bijzonder mager uit en was gewond aan de achterpoten. “Het beest stelt het ondertussen weer goed”, zegt de eigenaar.

Christophe Quenoi die café De Plaetse uitbaat op de Sint-Denijsplaats, zag het dier dinsdag plots lopen in het centrum. “Het dier zag er uitgemergeld uit en bloedde aan de achterpoten. Niemand wist waar het vandaan kwam. Even later werd de koe opgehaald, vermoedelijk door een veehandelaar. Het liet zich gewillig wegleiden.”

Die veehandelaar is de vader van Kristof Beyls uit Slypskapelle. “Mijn vader was met het dier op weg”, vertelt Kristof. “Toen het licht op het kruispunt aan de Sint-Denijsplaats op groen sprong, vertrok hij weer, maar de deur van de laadruimte was blijkbaar niet goed gesloten. De koe verloor haar evenwicht en viel op straat. Ze raakte lichtgewond, maar is ondertussen weer de oude.”

Beyls betwist echter dat de koe uitgemergeld was. “Ik snap het wel dat mensen dat denken als ze het dier zien. Het gaat om een melkkoe van het Holstein-ras. Die staan nooit dik. Dat mag trouwens ook niet, ze zouden er nadeel van ondervinden. Melkkoeien zijn altijd veel magerder dan een vleeskoe. Met de koe is niks aan de hand”, besluit Beyls.