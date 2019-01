Melder vergist zich: brandweer rukt uit voor… kerstboomverbranding Alexander Haezebrouck & Luc Vanthuyne

13 januari 2019

09u54 1

De brandweer van Wervik rukte zaterdagavond uit naar een zware brand in de buurt van de Keizerstraat in Wervik. Bij aankomst bleek dat de melder zich schromelijk vergist had. Iets verderop nabij het domein Oosthove in Wervik vond namelijk de jaarlijkse kerstboomverbranding plaats. Omdat dat uiteraard heel wat vlammen en rook gaf, dacht de melder wellicht verkeerdelijk dat er ergens een zware woningbrand was. De brandweer begaf zich na hun avondlijk uitstapje opnieuw naar de kazerne.