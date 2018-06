Meditatieve wandeling op een eiland 14 juni 2018

Aan het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat start vanavond om zeven uur een mediatieve wandeling naar het recreatie-eiland De Balokken.





Onderweg zijn er ademhalings- en aandachtsoefeningen, stiltemomenten in een prachtig natuurdecor. Deze rustgevende wandeling is onder begeleiding van herboriste en kruidenverwerker Rita Gesquiere. Het gaat om een organisatie van Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen. Deelname kost vijf euro. Inschrijvingen 056/26.06.00





(DBEW)