Medestichter atletiekclub is overleden 15 november 2018

Onverwachts is dinsdag Raymond Plets (87) overleden. Hij behoorde in 1965 tot de stichters van atletiekclub Athleoo Wervik. Hij is er later de eerste voorzitter, bestuurslid en trainer geweest. Raymond Plets deed aan kogelstoten. Hij was de gewezen secretaris van Okra. Raymond Plets woonde in de Komenstraat en was de echtgenoot van Jeanne Marie Haghebaert. Hij was de vader van twee kinderen Chantal en Annemie. Daarnaast zijn er vier kleinkinderen twee achterkleinkinderen. Raymond begon te werken bij trappenmaker Nollet in Wervik en was daarna tien jaar bij de VDAB instructeur. Nadien was Raymond nog 26 jaar schrijnwerker. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op dinsdag 20 november om 10 uur in de Sint-Jozefskerk. (DBEW)