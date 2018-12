Mazoutspoor op de Leie Erik De Block

26 december 2018

Op de Leie was er een enorm mazoutspoor.

Wandelaars belden de hulpdiensten en de brandweer kwam ter plaatse. Vanop de Leiebrug aan de Vrijdagmarkt werd water met afbreekmiddel gespoten op de mazout. Er was heel veel mazout want de geur was doordringend sterk. Oorzaak zou volgens twee vissers een schip richting Komen zijn.