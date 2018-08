Matthias Cottenier (SK Geluwe): "Ik wil me hier vooral amuseren" 14 augustus 2018

02u27 0 Wervik SK Geluwe trok nogal wat goede voetballers aan. Waaronder goalgetter Matthias Cottenier. Hij won een paar keer onze Zilveren Voetbal. "Eén van de grote reden waarom ik tekende voor SK Geluwe is dat ik daar heel veel spelers ken van de jaren bij SV Wevelgem City en WS Lauwe. Ook een aantal vrienden zijn er nieuw."

tweede provinciale b

Bij VK Dadizele maakt hij de promotie naar eerste provinciale dus niet mee. "Het zou driemaal trainen per week zijn en een niveau hoger", vertelt Matthias.





"Veel trainen dus en moeten winnen. Het is de bedoeling me te amuseren. SK Geluwe is een gezonde en amicale club. We gaan er het beste van maken. Niks moet, alles mag. We zien wel. Geluwe is geen club die elk jaar redelijk wat transfers doet. Dit keer is het wel anders en zocht men het niet onder de kerktoren. Dat getuigt wel van enige ambitie. We gaan een goede bende hebben."





Voor de beker verloor het team van trainer Piet Moerman zondag thuis tegen VK Dadizele





(1-4). "Ik kan er niets over vertellen want ik zat in Parijs", vertelt Cottenier. "Het is voorbereiding en dan zijn er altijd afwezigen door vakantie. De voorbereiding is een verplicht nummer."





Een paar promoties

Voorzitter Nino D'Hellem verwacht wel veel van 'Matti'. "Vorig seizoen in tweede provinciale was ik goed voor elf goals", zegt Cottenier.





"Ik heb een slecht seizoen achter de rug en kon niet echt mijn stempel drukken. Ik was niet echt fit en had wat kwaaltjes. Nu stel ik geen aantal doelpunten voorop. Vroeger was dat een drijfveer. Het voornaamste is zoveel mogelijk winnen. Ik ben dertig geworden, werd vader en voetbal voor de fun. Zoals destijds drie jaar bij SV Wevelgem en een paar promoties en twee jaar White Star waar we tweemaal op rij kampioen speelden."





Woensdag vindt in het Stadion Damien Feys de jaarlijkse voetbaldag plaats.





Met doorlopend heel wat jeugdwedstrijden. Als afsluiter speelt om 18 uur het eerste elftal tegen buur Eendracht Wervik, een ex-ploeg van Matthias Cottenier. (DBEW)