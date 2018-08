Matrassen in brand gestoken 29 augustus 2018

In de Hendrik Consciencestraat zijn maandagnacht rond 1 uur twee matrassen in brand gestoken. De matrassen stonden al enkele dagen tegen de muur aan een doorgangsweggetje aan sociale appartementen. De brandweer slaagde erin het vuur snel te blussen. De betonnen muur vertoonde wel sporen van brand- en roetschade. Een buurtonderzoek leverde geen spoor naar de mogelijke dader op. Helemaal zonder gevaar was de brand niet, want boven de doorgang zijn bewoonde appartementen gelegen. (LSI)