Martha en Noël vieren briljanten huwelijk 18 augustus 2018

02u46 0

Noël Detavenier en Martha Desbonnets (allebei 87 ) zijn 65 jaar getrouwd en werden naar aanleiding van hun briljanten bruiloft gehuldigd door het stadsbestuur. Martha verblijft in het woonzorgcentrum Het Pardoen. Noël woont in de Oude Beselarestraat. Hij rijdt nog met de auto, doet boodschappen en gaat wandelen met zijn hond. Het koppel heeft geen kinderen. De jubilarissen werkten 28 jaar bij Demeester in Wervicq-Sud. Na de sluiting was Noël nog acht jaar aan de slag bij Cousin Frères, ook in Wervicq-Sud. Martha bleef thuis om voor haar ouders te zorgen. De twee leerden elkaar kennen op de overzetboot naar hun werk. Ze waren allebei fervente dansers.





(DBEW)