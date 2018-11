Marc Kino wordt nieuwe voorzitter gemeenteraad 30 november 2018

02u26 0 Wervik Vanaf januari wordt Marc Kino (Stadslijst) de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter. Dat heeft huidig voorzitter Ann Degroote (Stadslijst) bekendgemaakt.

Marc Kino (55) stond op de vijfde plaats op de Stadslijst van Open Vld-Groen-Positief Project en behaalde 312 voorkeurstemmen. Marc is niet nieuw in de politiek. Tijdens de legislatuur onder wijlen burgemeester Rosa Maertens-Lernout zetelde Marc al als gemeenteraadslid voor de liberalen. Hij is de gewezen voorzitter van de plaatselijke afdeling van Open Vld. Marc is voorzitter van Natuurpunt Wervik en de stedelijke milieuadviesraad in Wervik. "Ik ben ervan overtuigd dat Marc met heel veel enthousiasme de taak van voorzitter van de gemeenteraad op zich zal nemen", aldus Ann Degroote, die vanaf januari weer schepen wordt. Dat was ze deze legislatuur al drie jaar. Pas halfweg werd Degroote uiteindelijk gemeenteraadsvoorzitter. (DBEW)