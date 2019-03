Man riskeert tien maanden cel voor slagen aan zijn vriendin Alexander Haezebrouck

04 maart 2019

Een 53-jarige man uit Wervik riskeert een gevangenisstraf van tien maanden voor slagen aan zijn vriendin. Het misbruik vond plaats tussen 21 december 2017 en mei 2018. Op 4 januari 2018 bijvoorbeeld hadden beiden ruzie omdat de vrouw een trui droeg van zijn overleden moeder. Ze kreeg enkele rake klappen. Enkele dagen later, op 9 april, sloeg Luc V. de vrouw tegen de grond en gaf haar een trap tegen haar kin. “Ik kan me niet alles meer herinneren, want ik was telkens zwaar onder invloed van alcohol en heb enkele black-outs”, vertelde de man tegen de rechter. “Ik laat me ondertussen behandelen en drink niet meer.” Naast de celstraf riskeert Luc V. ook een boete van vierhonderd euro. “ Vonnis op 18 maart.