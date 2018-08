Make-a-Wish schenkt Aimée (16) bromfiets 27 augustus 2018

02u32 0 Wervik Make-a-Wish is een organisatie die de hartenwens vervult van kinderen die vechten tegen een levensbedreigende ziekte. Aimée Soudant (16) uit Geluwe kreeg zaterdag op het stadhuis een knalrode bromfiets overhandigd.

Het was voor Aimée haar een complete verrassing. "Ze wilde heel graag een bromfiets", zegt Christel Vansteelandt van Make-a-Wish. "Toen we bij haar thuis zijn geweest, vertelde ze dat zwart en rood haar lievelingskleuren zijn. De Dax Cherry is dus perfect voor haar."





Aimée lijdt aan de ziekte van Hodgkin, een zeldzame vorm van kanker. De ziekte werd eind januari vorig jaar vastgesteld.





Make-a-Wish nodigde de club Fourstrake Kortrijk (FSK) uit en die kwamen met bijna twintig leden naar de Tabaksstad. Ze gingen Aimée ophalen in een frituur en mocht ze mee op een bromfiets. In het foyer van het stadhuis stond verborgen onder een groot wit laken haar cadeau. In aanwezigheid van haar moeder Hilde Kins en haar vriend Jordy was het alvast een emotioneel moment.





Aimée, die vroeger in Waasten woonde, kreeg ook een helm en van FSK een T-shirt.





"We hebben 40 à 45 leden", vertelt voorzitter Roy Vermeire. "Rondtoeren op een Dax is de max."





Jaarlijks vervult Make-a-Wish in onze provincie 25 à 30 hartenwensen van kinderen. (DBEW)